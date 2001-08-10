Тихоокеанское
информационное агентство
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Что такое экзамен, узнали 600 сахалинских школьников

Что такое экзамен, узнали 600 сахалинских школьников

19 апреля на базе Центра информатизации образования прошел открытый урок на тему «Что такое экзамены?». Ученикам восьмых классов школ островного региона о процедуре экзаменов рассказала первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова, члены областной государственной экзаменационной комиссии и представители регионального министерства образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

По видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились также образовательные учреждения из 10 муниципальных образований Сахалина, включая центральные Курилы. Цель проведения открытого урока – рассказать школьникам об экзаменах как части учебного процесса, о том, что к ним необходимо готовиться заранее, планомерно, а самое главное – спокойно подходить к процессу сдачи экзаменов.

Светлана Мирова и эксперты рассказали школьникам о том, какие бывают экзамены, что представляют собой Всероссийские проверочные работы, чем ЕГЭ отличается от ОГЭ, как правильно выбрать экзамены, как справиться с волнением перед испытаниями, настроиться на хорошую работу и отличный результат.

- В следующем году вам предстоит сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) после 9 класса по четырем учебным предметам – двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору, - рассказывает Светланам Мирова. - С этого года девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к экзаменам. Поэтому для вас сейчас самое время задуматься о том, как подготовиться к предстоящим экзаменам и какие предметы нужно уже сегодня учить лучше. ОГЭ - отличный способ проверить свои знания в 9 классе и подготовиться к ЕГЭ. А единый госэкзамен дает вам хорошую возможность набрать высокие баллы для поступления в вуз и пройти конкурс.

- 9 класс - первый важный этап в жизни школьника, который для многих подростков уже является определяющим. Ведь после 9-го класса далеко не все учащиеся остаются в стенах родной школы, многие из ребят стремятся поскорее освоить будущую профессию. Поэтому, ребятам уже сегодня стоит задуматься о том, как успешно сдать экзамены и получить хороший аттестат, - считает Ольга Майорова, координатор ОГЭ на территории Сахалинской области.

Как отметили на открытом уроке, главное и заключительное испытание для школьников - это Единый государственный экзамен.  

- До ЕГЭ в школе вы сдадите всевозможные контрольные, проверочные работы, а это значит, что к 11 классу будете иметь представление, что такое экзамен. Поэтому не стоит волноваться, - поясняет участникам тематического открытого урока Елена Шишова, член областной государственной экзаменационной комиссии. – Необходимо понимать, что ЕГЭ одновременно служит выпускным экзаменом из школ, лицеев и гимназий, а также вступительным экзаменом в институты и университеты.  Очень важно, что с результатами ЕГЭ можно попытаться поступить сразу в пять вузов, на три факультета в каждом.

В ходе общения со школьниками, особое внимание выступающие уделили мерам безопасности, правилам поведения на экзаменах и в экзаменационных пунктах, роли и значимости общественных наблюдателей.

Ученица 8 класса школы №11 г. Южно-Сахалинска Арина Боброва уже знает точно с чем свяжет свою профессиональную деятельность. После окончания школы она собирается поступать на лингвиста.

- Важно иметь максимально полное представление об экзаменах, знать о правилах и нововведениях, чтобы быть подготовленной. До сегодняшней встречи страх был, но специалисты все подробно объяснили и теперь я точно знаю, что не нужно переживать и бояться экзаменов. Необходимо прислушиваться к мнению учителей и, конечно, быть уверенной в собственных силах, - сказала школьница.  

В конце встречи эксперты ответили на вопросы ребят, затем пожелали им удачи в дальнейшей учёбе.

Открытые уроки «Что такое экзамены?» организованы по инициативе Рособрнадзора и проходят во всех регионах страны.

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