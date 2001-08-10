Что такое экзамен, узнали 600 сахалинских школьников

19 апреля на базе Центра информатизации образования прошел открытый урок на тему «Что такое экзамены?». Ученикам восьмых классов школ островного региона о процедуре экзаменов рассказала первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова, члены областной государственной экзаменационной комиссии и представители регионального министерства образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

По видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились также образовательные учреждения из 10 муниципальных образований Сахалина, включая центральные Курилы. Цель проведения открытого урока – рассказать школьникам об экзаменах как части учебного процесса, о том, что к ним необходимо готовиться заранее, планомерно, а самое главное – спокойно подходить к процессу сдачи экзаменов.

Светлана Мирова и эксперты рассказали школьникам о том, какие бывают экзамены, что представляют собой Всероссийские проверочные работы, чем ЕГЭ отличается от ОГЭ, как правильно выбрать экзамены, как справиться с волнением перед испытаниями, настроиться на хорошую работу и отличный результат.

- В следующем году вам предстоит сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) после 9 класса по четырем учебным предметам – двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору, - рассказывает Светланам Мирова. - С этого года девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к экзаменам. Поэтому для вас сейчас самое время задуматься о том, как подготовиться к предстоящим экзаменам и какие предметы нужно уже сегодня учить лучше. ОГЭ - отличный способ проверить свои знания в 9 классе и подготовиться к ЕГЭ. А единый госэкзамен дает вам хорошую возможность набрать высокие баллы для поступления в вуз и пройти конкурс.

- 9 класс - первый важный этап в жизни школьника, который для многих подростков уже является определяющим. Ведь после 9-го класса далеко не все учащиеся остаются в стенах родной школы, многие из ребят стремятся поскорее освоить будущую профессию. Поэтому, ребятам уже сегодня стоит задуматься о том, как успешно сдать экзамены и получить хороший аттестат, - считает Ольга Майорова, координатор ОГЭ на территории Сахалинской области.

Как отметили на открытом уроке, главное и заключительное испытание для школьников - это Единый государственный экзамен.

- До ЕГЭ в школе вы сдадите всевозможные контрольные, проверочные работы, а это значит, что к 11 классу будете иметь представление, что такое экзамен. Поэтому не стоит волноваться, - поясняет участникам тематического открытого урока Елена Шишова, член областной государственной экзаменационной комиссии. – Необходимо понимать, что ЕГЭ одновременно служит выпускным экзаменом из школ, лицеев и гимназий, а также вступительным экзаменом в институты и университеты. Очень важно, что с результатами ЕГЭ можно попытаться поступить сразу в пять вузов, на три факультета в каждом.

В ходе общения со школьниками, особое внимание выступающие уделили мерам безопасности, правилам поведения на экзаменах и в экзаменационных пунктах, роли и значимости общественных наблюдателей.

Ученица 8 класса школы №11 г. Южно-Сахалинска Арина Боброва уже знает точно с чем свяжет свою профессиональную деятельность. После окончания школы она собирается поступать на лингвиста.

- Важно иметь максимально полное представление об экзаменах, знать о правилах и нововведениях, чтобы быть подготовленной. До сегодняшней встречи страх был, но специалисты все подробно объяснили и теперь я точно знаю, что не нужно переживать и бояться экзаменов. Необходимо прислушиваться к мнению учителей и, конечно, быть уверенной в собственных силах, - сказала школьница.

В конце встречи эксперты ответили на вопросы ребят, затем пожелали им удачи в дальнейшей учёбе.

Открытые уроки «Что такое экзамены?» организованы по инициативе Рособрнадзора и проходят во всех регионах страны.