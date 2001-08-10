Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области посетили Южно-Курильск
17, 18 апреля в Южно-Курильском районе работали специалисты министерства ЖКХ правительства Сахалинской области, дирекции программы «Курилы», проектных организаций, а также руководители ООО "Сахагрострой", которые в настоящее время ведут строительство арендного жилья в Малокурильском и они же заключили контракты с дирекцией программы «Курилы» на строительство жилья в Крабозаводском. Об этом ТИА «Острова» сообщили в районной администрации.
Чиновники ознакомились с ходом строительства на Шикотане жилья и других социальных объектов. В рабочей поездке их сопровождал первый вице-мэр округа Иван Радченко, руководители отделов районной администрации.
В Малокурильском уже в мае месяце на ул. Студенческой будет введено в эксплуатацию еще два ипотечных жилых дома по 24 квартиры в каждом.
В с. Крабозаводском строится 2 дома по 21 квартире по ул. Ключевой и еще 3500 кв. метров жилья будет введено на ул. Комсомольской к началу 2020 года.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Сахалинской области Ольга Гапова вместе с руководителем отдела ТЭК и ЖКХ администрации района Ольгой Кириной осмотрели котельные в двух селах Шикотана. Их сегодня пять на острове и все нуждаются в капитальном ремонте. Специалисты правительства предлагают их укрупнить, построив две новых котельные. Пока этот вопрос в проработке в правительстве области.
Не менее важный вопрос теплоснабжения в райцентре на Кунашире, на тех улицах, где ранее располагался жилфонд с печным отоплением. Это ул. Карева, Островная и Океанская. Там будет возводиться новое благоустроенное жилье, средняя школа, и в этом году только по ул. Океанской необходимо будет проложить 600-700 метров теплотрассы.
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