Сахалинским льготникам компенсируют взносы на капремонт

С апреля текущего года островитяне, имеющие инвалидность 1, 2 групп, семьи с детьми-инвалидами, а также жители области старше 70 лет могут получить компенсацию по уплате взносов на капремонт. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Изменения в областное законодательство вступили в силу с 1 апреля 2019 года. Заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Татьяна Романец объяснила, что поменялась только форма предоставления льготы. Теперь она предоставляется в виде компенсационных выплат. Размер остался прежний – 100 процентов.

- Гражданам, которые раньше пользовались этой мерой поддержки, – проходить им перерегистрацию не требуется, компенсацию за оплату капремонта будут начислять в автоматическом режиме, - заверила Татьяна Романец.

Мерой социальной поддержки в виде 100-процентной компенсации за оплату взносов на капремонт могут воспользоваться жители области старше 70 лет, имеющие в собственности жилые помещения.

Аналогичная поддержка установлена и для инвалидов 1,2 групп, а также семей с детьми-инвалидами. За счет областного бюджета для них введена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 процентов, в дополнение к предоставляемой льготе в аналогичном размере на федеральном уровне.

- Мне 52 года, я инвалид 1 группы. Знаю, что в новых квитанциях вновь будет указана плата за капитальный ремонт. Позвонила в соцзащиту, все объяснили, эти деньги вернут в полном объеме, - рассказала жительница села Озерское Нина Десятова.

В министерстве социальной защиты обращают внимание тех, кто только планирует начать пользоваться льготой по компенсации взносов на капремонт. Для оформления необходимых документов нужно написать заявление в отделении центра социальной поддержки по месту жительства.

Телефон для справок: +7 4242 49‑43-01, подробности можно узнать на сайте министерства социальной защиты Сахалинской области: https://msz.admsakhalin.ru/.