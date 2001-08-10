Сахалинским льготникам компенсируют взносы на капремонт
С апреля текущего года островитяне, имеющие инвалидность 1, 2 групп, семьи с детьми-инвалидами, а также жители области старше 70 лет могут получить компенсацию по уплате взносов на капремонт. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Изменения в областное законодательство вступили в силу с 1 апреля 2019 года. Заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Татьяна Романец объяснила, что поменялась только форма предоставления льготы. Теперь она предоставляется в виде компенсационных выплат. Размер остался прежний – 100 процентов.
- Гражданам, которые раньше пользовались этой мерой поддержки, – проходить им перерегистрацию не требуется, компенсацию за оплату капремонта будут начислять в автоматическом режиме, - заверила Татьяна Романец.
Мерой социальной поддержки в виде 100-процентной компенсации за оплату взносов на капремонт могут воспользоваться жители области старше 70 лет, имеющие в собственности жилые помещения.
Аналогичная поддержка установлена и для инвалидов 1,2 групп, а также семей с детьми-инвалидами. За счет областного бюджета для них введена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 процентов, в дополнение к предоставляемой льготе в аналогичном размере на федеральном уровне.
- Мне 52 года, я инвалид 1 группы. Знаю, что в новых квитанциях вновь будет указана плата за капитальный ремонт. Позвонила в соцзащиту, все объяснили, эти деньги вернут в полном объеме, - рассказала жительница села Озерское Нина Десятова.
В министерстве социальной защиты обращают внимание тех, кто только планирует начать пользоваться льготой по компенсации взносов на капремонт. Для оформления необходимых документов нужно написать заявление в отделении центра социальной поддержки по месту жительства.
Телефон для справок: +7 4242 49‑43-01, подробности можно узнать на сайте министерства социальной защиты Сахалинской области: https://msz.admsakhalin.ru/.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:13 15 Апреля В Южно-Сахалинске около 200 человек приняли участие в международной акции «Тотальный диктант»
09:15 16 Апреля Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
12:17 15 Апреля В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат по чтению среди старшеклассников «Страница 19»
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
Выбор редакции
- 12:00 Вчера 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
- 13:26 18 Апреля Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России
- 11:50 18 Апреля Южносахалинцев призывают привиться против кори
- 09:30 17 Апреля В Курильском районе заасфальтируют дорогу к бухте Оля
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?