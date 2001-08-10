В Южно-Сахалинске демонтируют две незаконно установленные торговые точки
Два нестационарных торговых объекта (НТО) демонтируют в Южно-Сахалинске. Их собственники не предприняли меры по добровольному освобождению земельных участков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
По решению городского суда будут снесены 2-этажная конструкция, примыкающая к вещевому рынку за ТЦ «Успех» (с западной стороны, рядом с железнодорожными путями), а также ларек «Фруктовый рай», расположенный между ТЦ «Южный» и жилым домом № 365 по пр. Мира.
- С владельцами данных объектов неоднократно проводились профилактические беседы. К сожалению, результатов они не дали. Материалы были переданы в суд, который постановил демонтировать объекты. Работы проведут за счет средств городского бюджета. В дальнейшем понесенные городом затраты будут взысканы с собственников указанных объектов, - рассказала начальник отдела по исполнению административного законодательства департамента общественной безопасности и контроля Данута Мышкина.
Стоит отметить, что на момент проверки в ларьке «Фруктовый рай» осуществлялась торговля. При содействии полиции была установлена личность продавца, а сотрудник департамента общественной безопасности и контроля составил в отношении него протокол по ст. 13 закона Сахалинской области «Об административных правонарушениях».
В Южно-Сахалинске на территориях общего пользования нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со схемой, утвержденной постановлением администрации города от 26.05.2016 № 1535-па. Однако не все соблюдают требования закона, устанавливая торговые точки где придется, чаще на местах, предназначенных под благоустройство. К тому же за свою деятельность они незаконно платят собственнику или арендатору земли. Зачастую НТО имеют неприглядный внешний вид, на входе сооружаются самодельные прилавки для реализации товара сомнительного качества. Как правило, данные объекты размещаются на центральных улицах, что негативно сказывается на внешнем облике нашего города.
- Считаю недопустимой торговлю, которая осуществляется с самодельных прилавков и столов. Чаще всего такие продавцы не имеют соответствующих документов на товар. Сама никогда не приобретаю продукцию сомнительного качества. Хорошо, что ведется такая работа, - отметила пенсионерка Лариса Пайсова.
Работа по выявлению и пресечению нарушений требований Правил благоустройства на территории городского округа продолжается.
Жителей областного центра просят сообщать о фактах размещения на территории городского округа НТО в административную комиссию. Для этого необходимо сфотографировать объект с привязкой к местности (адресом) и направить информацию по электронной почте: o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru. Получить информацию о законности размещения того или иного нестационарного объекта потребительского рынка можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефону 300-735 (доб. 1-4).
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