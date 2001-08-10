В мае ветераны ВОВ смогут воспользоваться бесплатным проездом на сахалинском железнодорожном транспорте

Воспользоваться бесплатным проездом в поездах дальнего следования смогут ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной Войны и сопровождающие их лица. Как сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин», акция действует с 1 по 31 мая. Для получения проездных документов необходимо предъявить в билетную кассу паспорт, а также удостоверение с отметкой «имеет права и льготы, установленные ст. 14 Федерального закона «О ветеранах» либо с соответствующей отметкой о ст. 15 и 17.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 71-29-94. Также работает телефон быстрого реагирования: 88002341911