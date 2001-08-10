В Южно-Сахалинске за отказ принять у пассажира банковскую карту уволен водитель автобуса

Во всех городских и пригородных автобусах Южно-Сахалинска у пассажиров есть право оплатить проезд в безналичной форме. Обязанность водителя или кондуктора обеспечить эту возможность и принять для оплаты банковскую или транспортную карту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В случае если валидатор неисправен, водитель обязан сообщить об этом диспетчеру и сойти с маршрута до устранения неполадок. Перед выходом на линию исправность оборудования в обязательном порядке проверяется.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Даниил Зеленёв, плановые проверки по исполнению договорных обязательств перевозчиками проводятся регулярно. Однако в связи с жалобами граждан на недобросовестных водителей и кондукторов, которые отказываются проводить транзакции по банковским и транспортным картам через валидатор (для возможного утаивания выручки), было решено провести выборочную проверку перевозчиков.

Так, в ходе контрольных мероприятий установлен водитель маршрута № 67, который отказывал пассажирам в приеме платы за проезд в безналичной форме, объясняя это тем, что валидатор не работает. По результатам проверки вина водителя установлена, он отстранён от дальнейшей работы на маршруте и понесет соответствующее наказание (увольнение).

Начальник отдела контроля исполнения договорных обязательств МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Александр Попов отметил, что рейды продолжатся и нарушителей, отказывающих пассажирам в безналичной оплате либо с неработающим оборудованием, будут снимать с маршрутов.

По вопросам некачественного предоставления транспортных услуг, в том числе и отказа принимать плату банковскими или транспортными картами, необходимо обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону 51-00-51 для оперативного решения возникших проблем.