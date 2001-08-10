В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
В Сахалинском областном художественном музее начала работу выставка детских рисунков о морских млекопитающих. Выставка продлится до 5 мая. Вход в музей свободный весь период работы выставки.
Над выставкой работала целая команда: идею и содержание разрабатывали сахалинские общественные организации Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана», которые много лет рассказывают сахалинцам об обитателях моря, а рисунки выполнили учащиеся детской художественной школы Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе организации.
Выставка проводится при поддержке Международного консорциума «Сахалин-1» в рамках проекта «Мой кит», направленный на экологическое просвещение жителей Сахалинской области, привлечение внимания сахалинцев к вопросам охраны морских млекопитающих.
Началось всё с того, что общественники задумали издать сахалинскую азбуку о морских млекопитающих, которая от «А» до «Я» расскажет об особенностях сахалинских морских млекопитающих. Такая книга помогла бы педагогам и детям лучше понять особенности морских млекопитающих и их потребности. И, конечно, книга должна быть красочной! Поэтому экологи обратились в детскую художественную школу и встретили поддержку.
Когда дети начали рисовать, общественники общались с детьми, снабжали их информацией о том, как лучше показать различные явления и животных, чтобы рисунки получились наиболее информативными и правдоподобными. Для каждой буквы алфавита были выбраны понятия, связанные с морскими млекопитающими, и составлено описание. Эти описания передали детям, чтобы они могли выбрать, о чём им интереснее рисовать. Также экологи приходили на занятия к ребятам, чтобы ответить на вопросы детей, посмотреть их эскизы и подсказать, как правильнее построить историю их рисунка.
В проекте приняли участие около 60 учащихся детской художественной школы Южно-Сахалинска в возрасте от 11 до 17 лет. Также в проект включилась группа из 8 преподавателей школы. В течение года дети работали над рисунками о морских млекопитающих. Были созданы картины о таких явлениях, как, например, пузырьковая сеть и тавро, вейлвотчинг и спутниковое мечение.
Сахалинская азбука о морских млекопитающих ещё ждёт своего издания, но уже сейчас сахалинцы могут увидеть часть иллюстраций, подготовленных для будущей книги. Уже осенью этого года Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» планируют представить задуманную книгу, из которой можно будет получить больше знаний о морских обитателях.
Пока идёт выставка действует специальное предложение для детских организованных групп: есть возможность попасть на занятие Клуба "Бумеранг" о морских млекопитающих в пространстве музея. Для этого нужно записаться по телефону 8-914-759-87-42 (Валентина).
В ходе проекта «Мой кит» запланирован целый ряд просветительских мероприятий о морских млекопитающих для жителей острова. Кроме выставки и книги, в сентябре будет масштабно праздноваться Всемирный день морей – общественники планируют проводить праздник «Ночь китов», на который пригласят всех желающих.
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