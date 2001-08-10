В Южно-Сахалинске прошла учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Шаг в будущее»

47 учащихся 9-11-х классов из 11 общеобразовательных учреждений города представили свои работы на муниципальной учебно-исследовательской конференции старшеклассников «Шаг в будущее», которая проводится в Южно-Сахалинске уже 27-й раз. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Победители и призеры школьного этапа встретились на базе педагогического колледжа Сахалинского государственного университета, чтобы презентовать свои исследовательские работы по химии, физике, биологии, экологии, экономике, информатике, математике, истории, обществознанию, мировой художественной культуре, литературе, русскому и английскому языкам.

Как отметила заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова, ежегодно конференция собирает лучших учеников. Ребята демонстрируют не только свои блестящие знания в различных образовательных областях, но и умение самостоятельно организовать учебно-познавательную работу.

В течение дня экспертное жюри, в состав которого вошли педагоги общеобразовательных школ, преподаватели СахГУ и студенты, будут оценивать защиту проектов, руководствуясь основными критериями: наличие тезисов, раскрывающих суть работы, логика изложения, проявление глубины знаний по теме, умение вести дискуссию.

Итоги конференции «Шаг в будущее» подведут в конце этой недели. Учащихся, чьи исследовательские работы будут признаны лучшими, наградят дипломами и памятными призами.