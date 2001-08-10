В Совете Федерации поддержали проведение в Южно-Сахалинске международного образовательного форума

Сенатор верхней палаты российского парламента Дмитрий Мезенцев и заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Любовь Глебова поддержали идею проведения в Южно-Сахалинске международного образовательного форума. О ходе подготовки к будущему мероприятию им лично рассказал мэр Сергей Надсадин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мэр отметил, что первый в своей истории международный форум «Образование - энергия будущего» Южно-Сахалинск примет в августе этого года. Он соберет ведущих представителей педагогической общественности ДВФО, центральной части России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Содействие в проведении столь значимого мероприятия Южно-Сахалинску окажут московский институт образовательной политики «Эврика», правительство Сахалинской области и курирующий сферу образования заместитель председателя регионального правительства Сергей Наумов.

Участники форума обсудят национальную и культурную идентичность в условиях глобализации, стратегию развития образовательной инфраструктуры, новую экономику образования и другие не менее важные и актуальные вопросы. Со своей стороны, и Дмитрий Мезенцев, и Любовь Глебова выразили готовность оказать Южно-Сахалинску всестороннюю поддержку по вопросам проведения форума, а также изъявили желание лично посетить данное мероприятие. Соответствующее приглашение они уже получили от Сергея Надсадина.

Примечательно, что работу администрации Южно-Сахалинска по подготовке к форуму «Образование - энергия будущего» высоко оценили также эксперты и участники Московского образовательного салона, на котором в апреле побывали заведующие городскими детскими садами, руководители образовательных учреждений, а также представители муниципалитета. Это самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования. В частности, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии правительства РФ в области образования, генеральный директор ООО «Научные развлечения» Олег Поваляев поблагодарил директора департамента образования Анастасию Киктеву за приглашение на форум и выразил намерение к сотрудничеству.