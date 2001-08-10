Свалка автомобильных покрышек зафиксирована в овраге на охотской трассе

Факт незаконного сброса автомобильных покрышек зафиксирован на территории городского округа Южно-Сахалинск. Более десятка шин неизвестные оставили в овраге на охотской трассе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

О произошедшем в департамент общественной безопасности и контроля сообщила бдительная южносахалинка, возвращавшаяся домой вечером 19 апреля:

- Их скинули в овраг в районе 2-го километра трассы. Здесь проезжаю каждый день, и за день до этого их там не было. Шины покрашены в разные цвета. Возникло предположение, что из детских садов могли вывезти.

Как рассказали в департаменте образования, каждый детский сад самостоятельно заключает договоры с подрядными организациями на вывоз покрышек. Последние обязуются доставить их на лицензированное предприятие по утилизации.

В Южно-Сахалинске функционирует единственное предприятие по переработке и утилизации автомобильных покрышек - «ЭкоШины Сахалин». По словам сотрудника компании, на постоянной основе с ними сотрудничают более 30 подрядных организаций, которые сами привозят им шины.

- Наша компания функционирует на этом рынке с 2017 года. Изначально самостоятельно собирали покрышки с улиц города, а теперь нам их привозят. У нас самая низкая цена по всей стране, однако, к сожалению, часто слышим: «Да мы лучше выкинем, чем будем вам платить», - добавил сотрудник «ЭкоШины Сахалин».

В нынешнем году договор с данной компанией заключил детский сад № 19 «Аленушка», доставив сразу большое количество автомобильных покрышек на утилизацию.

Остальные дошкольные учреждения, с территорий которых продолжается массовый сбор шин, в основном заключают договоры с подрядчиками. Однако не все из них ответственно подходят к вопросу транспортировки и утилизации опасных отходов. В итоге работы недобросовестных подрядчиков нарушается законодательство, а исполнителям, если факт их причастности подтвердится, грозят штраф и расторжение договора на вывоз с полной компенсацией стоимости услуги.

В ближайшие дни за счет средств муниципалитета покрышки будут вывезены из оврага и переданы на утилизацию. Нарушителю предстоит компенсировать и эти расходы администрации.

Теперь выявленным фактом пренебрежения правилами благоустройства займется департамент общественной безопасности и контроля. Виновнику грозит штраф. Напомним, автомобильные покрышки отнесены к 4-му классу опасности и должны храниться в специально отведенных местах и своевременно утилизироваться. Порядок регламентирован федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Жителей областного центра просят сообщать о фактах сбора автомобильных покрышек в административную комиссию. Для этого необходимо сфотографировать нарушителя с привязкой к местности (адресом) и направить информацию по электронной почте: uobik@yuzhno-sakh.ru. Более полную информацию можно узнать по телефону 300-809 (доб. 4, 8).