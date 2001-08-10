Молодые профессионалы Сахалинской области завершают участие в отборочных соревнованиях
Победители IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Сахалинской области 2019 завершают участие в Отборочных соревнованиях на право участия в финале VII национального чемпионата, который пройдёт в Казани в мае 2019 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном департаменте развития среднего профессионального образования.
21 апреля 2019 года сразу две команды по пять человек улетели в г. Владивосток на отборочные соревнования. Это ребята, представляющие Сахалинскую область в компетенции «Спасательные работы» и «Спасательные работы Юниоры».
Задания чемпионата по данным компетенциям включают в себя соревнования по верхолазным работам: участникам на скалодроме предстоит продемонстрировать умения преодолевать скальный грунт. Еще одно конкурсное задание "Лабиринт" посвящено извлечению пострадавшего из-под завала. Помимо этого, участникам соревнований предстоит показать умение извлекать из машин пострадавших в ДТП и быстро разворачивать оборудование для тушения пожара.
Необходимой для участия в соревнованиях спецодеждой для защиты от механических воздействий, а также средствами индивидуальной защиты, такими как очки для спасателей, перчатки и респираторы, участников Сахалинской области обеспечила компания «Техноавиа-Сахалин», которая является филиалом одного из ведущих российских производителей спецодежды и обуви. В этом году «Техноавиа-Сахалин» празднует своё 15-ти летие, но подобный опыт спонсорства стал для компании первым. Также, впервые оказала поддержку движению WorldSkills Russia в Сахалинской области компания «КСП-Спецодежда», которая предоставила нашим участникам специальную обувь.
С 22-27 апреля наших участников во Владивостоке ждут насыщенные соревновательные дни. Займут ли юные спасатели призовые места, и кто из участников сборной удостоится чести представлять Сахалинскую область в г. Казань с 20-25 мая 2019 года станет известно уже на следующей неделе, когда завершатся последние соревнования в Якутии и Ростовской области.
Отборочные соревнования на право участия в финале VII национального чемпионата WorldSkills Russia проходят с 19 марта по 27 апреля в Екатеринбурге, Ярославле, Павловском Посаде, Тольятти, Чебоксарах, Сургуте, Ульяновске, Великом Новгороде, Ростове, Томске, Самаре, Якутске, Владивостоке, Москве, Тюмени и в Хабаровском крае. От Сахалинской области в них принимает участие более 87 человек — победители регионального чемпионата, сопровождающие и эксперты.
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