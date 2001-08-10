Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
27 апреля в 11.00 на площади Победы Южно-Сахалинска пройдёт торжественный развод караулов, посвящённый 370-летию пожарной охраны России. Кроме того, будет открыта выставка пожарно-спасательной техники, а дети смогут почувствовать себя в роли пожарных, побывав за рулем пожарной машины и поразив мишень струёй воды из настоящего пожарного ствола. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
В первой части мероприятия, которая продлится около 30 минут, перед строем, в котором будут находиться сотрудники Федеральной противопожарной службы и учащиеся кадетской школы, пронесут Знамя Главного управления. После приветствия начальника Главного управления, к огнеборцам с поздравительными словами обратятся представители органов власти. Прохождение торжественным маршем продолжится парадом пожарной и спасательной техники. Все действия будут сопровождаться музыкой военного оркестра Министерства обороны, участвующего в параде.
Вторая часть праздника включает в себя выставку пожарной техники различных ведомств и конкурсы для детей. На выставке, помимо автоцистерн, будут представлены: автолестница, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль, лесопожарный трактор, мотоциклы, квадроцикл, бронированный лафетный ствол. На площадке рядом с выставкой огнеборцы сделают показательное прохождение одного из этапов функционального пожарно-спасательного силового многоборья. После этого возможность испытать свои силы будет предоставлена всем уверенным в себе гостям. Если позволит погода, для детей (в дополнение к другим состязаниям) будет проведён конкурс рисунков на асфальте на тему пожарной безопасности. Победителей и активных участников ждут призы.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска побывать на этом зрелищном и познавательном празднике. Вход свободный. Мероприятие продлится до 14.00.
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