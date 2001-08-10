Сахалинцы смогут обсудить вопросы пенсионного обеспечения со специалистами

Завтра, 24 апреля, с 10:00 до 13:00 специалисты отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «прямую телефонную линию» для всех заинтересованных лиц.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении пенсионного фонда России по Сахалинской области, островитяне могут получить консультации по вопросам возраста выхода на пенсию, в том числе досрочную, индексации пенсии после прекращения трудовой деятельности и прочим вопросам, касающимся пенсионного обеспечения.

Телефоны: (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-67, 49-55-68.