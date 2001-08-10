Экологические уроки для детей провели на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

Сахалинэнерго совместно с Южно-Сахалинским центром занятости организовало для школьников экскурсии на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. В рамках посещения станции для них провели уроки экологии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе энергетической компании.

За время обзорной экскурсии энергетики познакомили ребят с процессом выработки электроэнергии, рассказали детям о важной роли водных ресурсов в работе теплоэлектростанции, необходимости бережного водопотребления.

Сотрудники химического цеха показали школьникам организацию процессов водоподготовки и контроля за водно-химическим режимом работы, провели несколько анализов химического состава воды.

Во время экскурсии зашёл разговор и о профессиях, связанных с энергетикой. Ребята посчитали работу в отрасли интересной, но сложной. Для многих из них стало открытием, что на ТЭЦ-1 представлено более 70 разных специальностей.

Экскурсии на ТЭЦ-1 стали завершающим этапом акции по экологическому просвещению школьников. Около 300 учеников начальных классов получили знания о правилах экономного использования воды, бережного отношения к окружающей среде.

Для ПАО «РусГидро» - крупнейшей российской генерирующей компании и лидера по производству энергии на базе возобновляемых источников, эколого-просветительские акции и мероприятия, направленные на популяризацию идеи защиты природных ресурсов, являются важной частью работы. РусГидро ориентировано на создание экологически безопасных условий водопользования - базисной составляющей организации всего производственного процесса компании.