Владельцы торговых точек в Южно-Сахалинске обязаны привести их в порядок

В Южно-Сахалинске собственникам нестационарных объектов торговли и общественного питания необходимо принять меры по приведению объектов и прилегающих к ним территорий в соответствие с требованиями правил благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Согласно правилам благоустройства, а также по условиям договоров аренды с наступлением весенне-летнего периода собственники должны принять меры по приведению своих нестационарных торговых объектов в надлежащий вид: отмыть от грязи, песка и пыли, очистить от посторонних надписей и наклеек фасады зданий, входные группы и окна, принять меры по ремонту, восстановлению или замене утраченных элементов, окрасить поверхности, обновить вывески.

Кроме того, необходимо принять меры по очистке от грязи и мусора прилегающих к объектам земельных участков, установить урны для сбора мусора, не менее одной у каждого входа.

В случае непринятия мер по приведению нестационарных объектов торговли и общественного питания в соответствие с требованиями правил благоустройства, собственникам грозит административное наказание, а в последующем расторжение договора аренды в одностороннем порядке.