В Южно-Сахалинске заработали подъемники на надземном переходе через проспект Мира

Администрация Южно-Сахалинска определила подрядные организации, которые будут заниматься содержанием надземных переходов через пр. Мира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Одному из подрядчиков предстоит поддерживать чистоту в переходах, мыть и при необходимости заменять конструкции из поликарбоната, второму - следить за исправностью лифтового оборудования.

Подъемник в переходе в районе Дома торговли запустили в работу на днях. Жителям и гостям Южно-Сахалинска напоминают о соблюдении правил его использования. Обращаем внимание, что платформа предназначена для граждан с ограниченными возможностями здоровья (маломобильных), пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательной системы, а также для мам с колясками.

Перед посадкой необходимо в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, она размещена непосредственно возле лифта. Поскольку подъемник полуавтоматический, необходимо нажимать и удерживать кнопку непрерывно вплоть до полного подъема/спуска и остановки платформы. В случае если отжать кнопку, платформа остановится. Чтобы завершить подъем или спуск, необходимо удерживать кнопку в нажатом состоянии.

На случай нештатных ситуаций кабина оборудована кнопкой для связи с диспетчером. Внутри подъемного устройства установлена система видеонаблюдения.