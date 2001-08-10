В налоговой инспекции Южно-Сахалинска пройдут дни открытых дверей

В межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области 25 и 26 апреля пройдут дни открытых дверей, где горожанам расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также о заполнении налоговых деклараций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Специалисты проконсультируют, кто обязан декларировать полученные доходы, в какие сроки и по другим вопросам налогового законодательства. Кроме этого всем желающим предложат зарегистрировать «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь паспорт и оригинал/копию свидетельства (уведомления) о постановке на учет физического лица.

Мероприятия будут проходить с 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Ленина, 105а, операционный зал № 2. Дополнительную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22.