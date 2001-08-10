На Сахалине педагоги открыли Международный год лосося
В Южно-Сахалинске состоялся семинар-практикум для педагогов «Лососёвые образовательные программы». Мероприятие проводилось для педагогов учреждений дополнительного образования, методистов, учителей биологии, экологии, географии, воспитателей дошкольных учреждений. В нём приняли участие 69 участников из 42 учреждений и организаций, представляющих 9 районов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в общественной организации "Клуб "Бумеранг".
Организаторы семинара - «Областной центр внешкольной воспитательной работы», общественная организация Клуб «Бумеранг», институт развития образования и министерство образования Сахалинской области – хотели не только ещё раз привлечь внимание к теме сохранения лососей, но и дать педагогам актуальную информацию о том, как работает рыбопромышленная сфера области.
Руководитель «Экологической вахты Сахалина» поделился результатами общественного спутникового мониторинга промышленного вылова тихоокеанских лососей.
Специалист-ихтиолог Лаборатории лососёвых рыб института Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказал об исследовании лососёвых рыб и о том, как готовятся рекомендации по объемам вылова и оценивается ущерб лососевым рыбам от хозяйственной деятельности.
Представитель Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры рассказал о специфике соблюдения законодательства по рыболовству в нашем регионе.
После выступлений приглашённых специалистов среди педагогов разгорелась дискуссия о том, что же несёт большую нагрузку на лососей – браконьерство или промышленный вылов, как государство прогнозирует промышленный вылов тихоокеанских лососей, почему участки любительского рыболовства могут быть в самом неудобном для населения месте, как отвечать на вопросы детей, связанные с законодательством. Педагоги заключили, что перед детьми они - главные ответчики, на любой вопрос нужно ответить достоверно. Очень сложно быть достоверным, когда вокруг отрасли столько спорных ситуаций и недостаточно доступной информации для населения.
Во второй части семинара опытом работы по образовательным программам «Капелька» и «Лососёвый дозор» поделились участники коллектива разработчиков этих программ и педагоги, которые применяют данные материалы со своими учащимися. Также участники смогли познакомиться с дидактическими материалами, разработанными в рамках образовательных проектов «Узнать. Полюбить. Сохранить» Сергея Макеева и «Сохраним лосося вместе» Клуба «Бумеранг».
Сотрудники Клуба «Бумеранг» напомнили педагогам о доступном для всех портале ДРУГ-ЛОСОСЬ.РФ, где содержатся программы и полный комплект всех наглядных и обучающих материалов по программе. А в завершение семинара участники опробовали настольную игру о дальневосточных лососях. Благодаря поддержке Центра дикого лосося игра была разработана и издана в 2018 году. В текущем году второй тираж игры разойдётся в школы и просветительские организации. Все участники семинара получили целый комплект наглядных пособий для работы с детьми.
Организаторы отмечают, что педагоги предложили чаще проводить мероприятия по экологии и краеведению, а также мечтают о возрождении Лососёвого фестиваля на Сахалине.
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