На Сахалине отменяются поезда дальнего следования и пригородного сообщения

25, 29 апреля и 6, 12 мая в связи с проведением ремонтных работ отменяется движение поездов дальнего следования сообщением Южно-Сахалинск-Ноглики №003/004, который отправляется из областного центра в 22:39 и из Ноглик в 21:06. №603/604 сообщением Южно-Сахалинск-Ноглики отправлением из областного центра в 18:02, из Ноглик в 16:44. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

Также компания сообщает, что в связи с началом летних перевозок с 29 апреля отменяется движение пригородных поездов №6019 Южно-Сахалинск-Дальнее на 17:40 и №6018 Дальнее-Южно-Сахалинск на 18:00 из Дальнего.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.