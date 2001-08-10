Юные мультипликаторы из Южно-Сахалинска готовят цикл короткометражек ко Дню Победы

Юные южносахалинцы в рамках проекта «И мой дед воевал» готовят цикл мультипликационных фильмов, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказали в департаменте образования городской администрации, идея создания патриотических короткометражек принадлежит мультстудии «Сова» при детском центре «Шагами». В их основу легли реальные истории о войне.

Работать над проектом ребята начали еще в феврале. Дети самостоятельно занимались сбором материала, общались с участниками боевых действий, а затем писали сценарии, разрабатывали персонажи и фоны, делали раскадровки, монтировали и озвучивали.

Премьерный показ мультфильмов состоится в мае. Авторы вместе со своими наставниками посетят образовательные учреждения города, где подробно расскажут школьникам истории сахалинцев, по мотивам которых были созданы короткометражки, о подготовке и самом процессе мультипликации. Такие встречи планируют провести и в дни памятных дат (День неизвестного солдата, День освобождения Южного Сахалина и Курил).

- В мультстудии «Сова» занимаются очень талантливые ребята, и организаторам было достаточно сложно выбрать несколько работ для показа в рамках проекта «И мой дед воевал», - отметила директор департамента образования Анастасия Киктева. - Эти и другие, не вошедшие в цикл мультфильмы южносахалинцы смогут увидеть в том числе в аккаунтах администрации города в социальных сетях.

В большинстве общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска функционируют журналистские творческие объединения, где учащиеся работают над созданием школьных газет, программ для школьного радио. Сегодня телевидение и мультипликация - актуальные и активно развивающиеся направления профориентационной деятельности. Этот опыт работы будет представлен на одной из площадок первого международного образовательного форума «Образование – энергия будущего», который пройдет в областном центре 14 августа. Планируется, что в нем примут участие делегации Сахалинской области, дальневосточных городов и городов центральной части России (Самара, Ижевск), а также Японии, Южной Кореи, Сингапура.