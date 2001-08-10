Сахалинцам предлагают пройти тест по истории Великой Отечественной войны
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 26 апреля в 11.00 в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
В преддверии Дня Победы все желающие во всех российских регионах смогут проверить свои знания и за 30 минут ответить на 30 вопросов об основных фактах и событиях всех периодов войны.
Задания теста подготовили учёные Военного университета Министерства обороны России. Организатором акции выступает Общественная молодежная палата при Госдуме. В Сахалинской области ее работу координирует Молодежный парламент областной думы.
По вопросам участия в тестировании обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина или по телефонам: 8 (4242) 45-25-22, 45-25-39.
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