Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей

Традиционные морские экскурсии «Знакомство с сивучами» в Невельске провел клуб «Бумеранг» при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Также поддержку в проведении экскурсий оказали ГИМС МЧС РФ по Невельску, поисково-спасательный отряд им. В. Полякова, министерство транспорта, морской порта г.Невельск, администрация района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе.

В экскурсии приняли участие около 250 сахалинцев: учащиеся школ и центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска, СахГУ, детской художественной школы, клуба «Будущее» при церкви «Возрождение». Все экскурсии проводились бесплатно.

Лодочная экскурсия за наблюдением сивучей в естественной среде обитания - это уникальная экскурсия. Сивуч - самый крупный представитель ушастых тюленей на Сахалине. Не смотря на свои гигантские размеры - это очень пугливые животные, которые не подпускают к себе людей. Городское лежбище - это очень редкое явление, в мире всего 2 известных нам лежбища сивучей: это Петропавловск-Камчатский и Невельск. Намного чаще встречаются городские лежбища калифорнийский морских львов. Сивучи пришли на брекватер ещё в 60х годах и по сей день каждую зиму приходят на место своей временной залёжки.

Учащиеся во время экскурсии узнают много интересной информации о биологии сивучей, а затем наблюдают животных в естественной среде. Всех учащихся расстроил факт, что на брекватере очень много сивучей с ошейниками. Тюлени, играя, надевают этот мусор себе в детстве. Со временем такое «смертельное ожерелье» убивает животных, так как сивучи быстро растут. Организаторы надеются, что дети, которые побывали на экскурсии, не станут оставлять мусор на природе и будут задумываться о вреде пластикового мусора в природе.

В этом году на брекватере находится более 500 животных. Сивучи — исчезающий вид морских млекопитающих, занесенный в Красные книги мира, России и Сахалинской области. Они требуют особого отношения человека. В последнее время экскурсия стала очень популярной, и много туристических компаний стали организовывать туры к сивучам. Очень важно соблюдать меры безопасности и правила поведения рядом с морскими животными.