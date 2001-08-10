В Южно-Сахалинске стартовал финал регионального конкурса «Учитель года-2019»

23 апреля в зале дома культуры «Родина» состоялась церемония открытия 29 конкурса педагогического мастерства. В этом году в нем принимают участие 18 специалистов из 12-ти районов Сахалинской области. В течение недели конкурсантам предстоит побороться за звание лучшего учителя, представив свои творческие работы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участников конкурса от имени главы региона Валерия Лимаренко с началом испытаний поздравил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов.

- Значение конкурсов профессионального мастерства, особенно в сфере образования, трудно переоценить. Они не только повышают престиж благородной учительской профессии, но и позволяют выявлять яркие таланты среди педагогов. Помните, что ваш ежедневный самоотверженный труд и постоянный творческий поиск закладывает платформу для успешного развития Сахалинской области и страны. Желаю вам успехов в покорении новых профессиональных вершин!

С началом финальной части конкурса присутствующих поздравила и министр образования Сахалинской области, заслуженный учитель РФ, председатель конкурсной комиссии Наталья Мурашова.

- Конкурс «Учитель года» за 29 лет своего существования и развития гармонично вписался в жизнь учительского сообщества Сахалина и Курил. Он открывает яркие таланты, дает начало новым направлениям в развитии образования нашего региона. Дорогие коллеги, я желаю вам испытать в этом конкурсе только положительные эмоции, радость от общения с коллегами, найти новые и самые неожиданные идеи. Удачи всем – и конкурсантам, и группам поддержки, и жюри, и болельщикам!

Участниками нынешнего конкурса стали учителя начальных классов, воспитатели, логопеды, преподаватели точных и гуманитарных предметов. В этом году в состязании заявлено много молодых специалистов, со стажем работы от пяти до десяти лет.

Финальные испытания будут проходить до 30 апреля на базе четырех учреждений: регионального центра оценки качества образования, начальной школы №7, школы №6 и детского сада №45 «Семицветик» Южно-Сахалинска.

22 апреля, участники прошли первое конкурсное испытание и представили на суд жюри «Визитную карточку».

Во время очного этапа педагоги проведут открытый урок, мастер-классы и методические семинары, после чего, каждый участник защитит свой образовательный проект.

Оценивать конкурсантов будут четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое. В финале конкурса определятся по одному победителю в двух номинациях: «Учитель года Сахалинской области» и «Лучший педагог дошкольного образования Сахалинской области».

Имена лучших участников будут озвучены 30 апреля. Абсолютный победитель в номинации «Учитель года» в сентябре примет участие в финале одноименного всероссийского конкурса.