Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Группа помощи морским животным «Друзья океана» совместно с Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг» и Тихоокеанским центром спасения морских млекопитающих Сан-Франциско, США (The Marine Mammal Center) приглашает Всех желающих принять участие в тренинге по освобождению тюленей, запутавшихся в сетях и морском мусоре, проводимом в рамках проекта «Свободные сивучи». Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе.
Период проведения тренинга: с 17 по 21 мая 2019 года. Теоретическая часть обучения будет проводиться в Южно-Сахалинске, практическая – в г. Невельск.
Для проведения тренинга приглашены ведущие эксперты Тихоокеанского центра спасения морских млекопитающих: Райан Бергер (Руководитель спасательных работ в северной части Калифорнии) и Дэйв Занисер (Директор по реагированию и проведению спасательных операций).
Тренинг проводится на бесплатной основе. Кофе-брейки и проезд до г. Невельска будут обеспечены организаторами.
Заявки на участие принимаются до 10.05 на email: sakh.m.m.rescue@mail.ru.
На тренинг приглашаются те, кто готов в будущем участвовать в спасательных операциях.
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