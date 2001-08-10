Сахалинцев зовут на всероссийские форумы
Больше 240 сахалинцев стали участниками Всероссийской форумной кампании Федерального Агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». Они подали заявки на различные форумы и слёты. Некоторые из них уже стали обладателями писем-приглашений на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Например, молодой архитектор Эрнест Суютбеков из Холмска приглашён на смену «Таврида ART-парк». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Я рад, что смог удачно пройти все этапы отбора и моя идея, креатив оценили эксперты. Форум – это прежде всего общение. Будет очень полезно побывать в обществе таких же архитекторов, мы будем вариться в одном супе, как говорят, и это круто. А еще там же лекции проводят, поэтому поездка точно будет полезной, - поделился холмчанин.
Поучаствовать в форумах могут все желающие. Однако, чтобы попасть на образовательную площадку необходимо подать заявку и пройти отбор. В этом году регистрация на все молодёжные форумы проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу в сети Интернет: http://ais.fadm.gov.ru/
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Восток». Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/26097.
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Регистрация - Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/measures/view/23853.
- Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» myrosmol.ru/event/24407.
- Международный молодёжный образовательный форум «Евразия Global». Регистрация - Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/27349.
- Молодёжный образовательный форум «УТРО». Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://форумутро.рф / https://vk.com/forum.utro.
- Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/26794.
- Молодёжный образовательный форум ПФО "iВолга". Регистрация осуществляется через АИС «Молодежь России» https://ivolgaforum.ru.
Организационный взнос для участников не предусмотрен. Проживание, питание и образовательная программа оплачиваются за счёт принимающей стороны, транспортные расходы – за счёт направляющей стороны. С участниками, которые пройдут конкурсные испытания, свяжется региональная форумная кампания «ОстроVa - 2019».
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