В Южно-Сахалинске с начала весны произошло 22 загорания сухой травы
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с начала опасного сезона 2019 года произошли 22 случая загорания сухой растительности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Все они имеют одну причину - неосторожное обращение с огнем. Так, в одном случае помощь пожарного расчета потребовалась жителям садоводческого товарищества: одна из пожилых дачниц решила спалить траву на собственном огороде, но порыв ветра в одно мгновение перенес огонь на соседние участки. Выгорело 300 квадратных метров насаждений. Еще в двух случаях огонь нанес более масштабный урон - пострадали 13 гектаров. Трава выгорела в районе Северного городка в Новоалександровске и в районе села Березняки.
Точную причину каждого загорания установят специалисты Государственного пожарного надзора. В случае установления личности виновника ему грозит штраф.
Жителям и гостям Южно-Сахалинска стоит помнить, что на территории городского округа запрещено сжигание любого вида отходов. Кроме того, правилами противопожарного режима РФ и городскими правилами благоустройства запрещен пал сухой травы. Нарушение данных требований может привести к большому материальному ущербу.
Главным виновником возгораний на природе и дачных участках является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большая часть очагов возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.
В преддверии майских праздников жителей и гостей областного центра просят соблюдать правила обращения с огнем. С общими требованиями пожарной безопасности в лесах можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/1463).
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