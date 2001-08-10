В Сахалинской области стартовала всероссийская акция по раздаче георгиевских ленточек
Георгиевские ленточки начали раздавать во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. В Южно-Сахалинске символ Победы вручали горожанам возле Чехов-центра, а также на площади Славы и возле Музейно-мемориального комплекса «Победа».
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики, в этом году помимо активистов волонтерского центра Южно-Сахалинска к мероприятию подключились активисты военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и фонд «Пионер». Ленточки также раздавала посол Победы Ульяна Приходько.
- «Волонтеры Победы» - это всероссийское движение. В каждом регионе выбирают лучших добровольцев, и они участвуют в параде на Красной площади. Я поеду в Москву уже 5 мая. Со мной отправится еще один доброволец Егор Шеховцов. Там мы пройдем обучение и поучаствуем в организации Парада Победы, - делится сахалинка. – Пока мы не уехали, помогаем здесь во всех акциях. Каждое воскресенье мы собираемся с ребятами, у которых я наставник. Еще такую же акцию нужно провести у себя в городе. Я живу в Долинске.
Кроме традиционной раздачи ленточек в этом году устроили небольшую выставку. Жители смогли посмотреть на оружие, костюмы и награды периода Великой Отечественной войны. Экспозицию устроили представители фонда «Пионер».
- Мы представили мундир с парада Победы 1945 года из Москвы и два комплекта униформы. Причем комплект моряка принадлежит человеку, который служил на Сахалине. В такой же форме наши солдаты штурмовали остров Шумшу. Я пять лет собирал эту коллекцию. Вообще экспонатов больше, но я выставил самые интересные, - рассказал коллекционер Александр Уразов.
Акция «Георгиевская ленточка» продолжится 29 апреля, 6 мая с 13 до 14 часов у Чехов-центра, на площади Славы и в ММК «Победа», а также 9 мая во время праздничных мероприятий. Всего планируется раздать более 7 тысяч ленточек.
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