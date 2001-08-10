Собственникам зданий в Южно-Сахалинске напоминают о содержании фасадов в порядке
Собственникам зданий в Южно-Сахалинске напоминают о необходимости в весенне-летний период дополнительных работ по содержанию фасадов зданий, сооружений, элементов благоустройства. Это предусматривает очистку и мойку конструкций, в том числе от посторонних надписей, обновление окрашиваемых поверхностей и ремонт или замену разрушенных элементов благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Такие мероприятия закреплены в Правилах благоустройства. Безусловно, содержать в порядке здания и прилегающую территорию необходимо всегда, однако с наступлением благоприятного сезона круг работ расширяется.
Благоустройство и содержание территории, зданий, сооружений, а также элементов благоустройства возложено на юридических и физических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, в том числе земельных участков.
За нарушение требований предусмотрена административная ответственность по пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 21-4 закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» в виде штрафа: на физических лиц - до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - до 50 тыс. рублей.
По итогам прошлого года за нарушение указанных требований к административной ответственности привлечено свыше 30 физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила около 400 тысяч рублей.
На сегодняшний день департаментом общественной безопасности и контроля продолжается работа по выявлению нарушений и привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших требования Правил благоустройства. Сообщить о фактах нарушений можно на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и в рабочие часы по телефону 300-809 (доб. 4, 8).
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