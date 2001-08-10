В Южно-Сахалинске почтили память жертв геноцида армян
Десятки жителей Южно-Сахалинска, представители городской администрации и общественных организаций собрались на территории Воскресенского кафедрального собора, чтобы почтить память жертв геноцида армянского народа в Османской империи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Обращаясь к участникам траурной церемонии, первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Алексей Фризюк отметил, что уничтожение христианского этнического армянского населения Османской империи - чудовищное преступление против человечества.
- Сегодня мы пришли разделить эту боль, которая не утихла и спустя 100 лет после трагических событий того страшного времени. Каждый человек вне зависимости от национальности и вероисповедания имеет право жить и растить детей под мирным небом. Долг потомков - не допустить повторения трагедии, - сказал Алексей Фризюк.
Уничтожение армянского населения в Османской Турции началось еще в конце ХIХ века. 24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Так армянский народ, который на тот момент в основном проживал в Западной Армении, лишился большей части интеллектуальной элиты. Вслед за этим событием последовала череда жестоких убийств и выселений этнических армян. Традиционно в этот день миллионы армян и сочувствующих им представителей других народов отдают дань памяти жертвам геноцида, унесшего жизни около 1,5 миллиона армян, или около половины всех армян мира на тот период.
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