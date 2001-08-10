Южносахалинцев и гостей города зовут на пасхальную ярмарку
В Южно-Сахалинске продолжаются тематические ярмарки, приуроченные к событиям, происходящим в областном центре, а также к различным праздничным и памятным датам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Идею проводить ярмарки в таком формате глава региона Валерий Лимаренко предложил всем муниципалитетам области, и Южно-Сахалинск активно включился в работу. Тематические ярмарки в городе проходят с февраля. Они были посвящены спортивным играм «Дети Азии», Масленице, фестивалю «Крымская весна». А 28 апреля в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина ярмаркой и концертом встретят праздник Пасхи.
На аллее Сакуры с 12.00 до 15.00 развернется тематическая ярмарка «Фестиваль пасхальных куличей». Можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества от городских мастеров, а также работы учеников школ Южно-Сахалинска. Предприятия общественного питания представят широкий ассортимент выпечки и пасхальные куличи.
Гостей ждут праздничный концерт, который начнется в 12.00 на танцплощадке, детская анимационная программа «Пасхальные затеи», игры и развлечения, а также интересные интерактивные площадки.
На территории картодрома и в стеклянном павильоне с 12.00 до 15.00 посетителей приглашают на творческие мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур и созданию «Пасхальных корзинок» в технике оригами.
С 12.00 в центре досуга «Теремок» для детей состоится тематическая программа «Светлая Пасха». Юные зрители увидят представление и примут участие в мастер-классах. Предварительная запись по телефону 25-33-82. Количество мест ограничено.
К празднику в парке подготовлена тематическая фотозона, которая будет открыта всю Пасхальную неделю на площадке роллердрома.
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