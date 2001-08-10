Участники конкурса «Учитель года Сахалинской области – 2019» провели открытые уроки

Участники 29 конкурса «Учитель года Сахалинской области – 2019» провели открытые уроки по своим предметам в незнакомых аудиториях. Конкурсное испытание 24 апреля проходило сразу на нескольких площадках: в начальной школе №7 и школе №6 областного центра. У воспитателей и логопедов занятия прошли на базе детского сада №45 «Семицветик». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования области.

Открытый урок – это, пожалуй, главное испытание, за которое конкурсанты могут получить наибольшее количество баллов от членов жюри. Здесь главное не просто раскрыть тему, но и найти контакт с незнакомыми школьниками. Конкурсант должен раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал, показать глубокое знание своего предмета. За каждым занятием внимательно наблюдали сразу несколько составов жюри – большое, предметное, альтернативное и ученическое.

- Ощущения потрясающие. Я даже на некоторое время забыла о том, что в классе вместе со мной и учениками находятся члены жюри. Безумно порадовало, что в конце урока дети подходили и обнимали меня. Это дорогого стоит, - поделилась впечатлениями учитель русского языка и литературы школы №2 города Томари Екатерина Хе.

В этом году в конкурсе «Учитель года Сахалинской области» участвует 18 педагогов из 12 муниципальных образований. Педагогический марафон состоит из заочного и очного этапов. Конкурсанты уже презентовали свою визитную карточку, провели методический семинар. Открытые уроки стали третьи конкурсным испытанием. Сегодня по итогам прошедших испытаний по сумме набранных баллов была определена десятка лидеров, которые продолжат борьбу за звание лучшего. В следующем этапе конкурса, который пройдет 25 апреля, педагоги представят свой мастер-класс. Затем конкурсантов ждут испытания: классный час, образовательный проект и «Разговор с министром».

Итоги конкурса и имена победителей станут известны 30 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса.