Островные пенсионеры начали получать «Социальные карты сахалинца»
Островные пенсионеры начали получать «Социальные карты сахалинца». Она выдается островитянам пенсионного возраста и дает возможности бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Руководитель области Валерий Лимаренко отметил, что забота о старшем поколении – одна из важнейших задач сахалинского правительства. С 1 апреля в регионе в пилотном режиме стартовал проект «Сахалинское долголетие». С сегодняшнего дня его участникам начали выдавать «Социальные карты сахалинца».
- «Социальная карта сахалинца» открывает новые возможности перед людьми старшего поколения. Пожилые островитяне должны знать - с выходом на пенсию жизнь может стать более активной и насыщенной, - отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.
«Социальную карту сахалинца» могут получить пенсионеры в возрасте от 65 лет и старше. Как рассказала директор областного центра социального обслуживания населения Ольга Орлова, держатели карт смогут бесплатно посещать киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Каждый участник проекта в месяц может побывать на 20 таких мероприятиях.
- С момента реализации «Сахалинского долголетия» к нам присоединились уже более 200 человек. Желающих много, ежедневно в наш центр обращаются в среднем до 20 пенсионеров, - отметила Ольга Орлова.
Получая карту, сахалинка Валентина Кугаевская отметила, что у нее теперь появилась возможность чаще встречаться со знакомыми, вместе посещать интересные мероприятия. Предпочтение она отдает спорту.
- Я очень люблю движение, давно тренируюсь. Побольше бы таких инициатив, они дают людям здоровье и интересный досуг, - поделилась Валентина Кугаевская.
Получить «Социальную карту сахалинца» можно ежедневно по будням с 9 до 17 часов в отделении центра социального обслуживания населения в Южно-Сахалинске по улице Пуркаева, 80. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, а тем, кто желает участвовать в спортивных мероприятиях – обязательно справку об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу активнее расширять соцподдержку и снижать уровень бедности: речь идёт, в том числе, о помощи семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 млн рублей в год выросла сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам, введены единовременные выплаты для инвалидов I и II групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 млн рублей), единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий, появились компенсации для владельцев частных домов на приобретение дров. На новые меры соцподдержки из бюджета направят более 400 млн рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
17:14 19 Апреля В Южно-Сахалинске второй городской конкурс хоровых коллективов завершился гала-концертом
17:31 19 Апреля В Южно-Сахалинске демонтируют две незаконно установленные торговые точки
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
- 17:29 22 Апреля Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?