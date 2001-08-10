Островные пенсионеры начали получать «Социальные карты сахалинца». Она выдается островитянам пенсионного возраста и дает возможности бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Руководитель области Валерий Лимаренко отметил, что забота о старшем поколении – одна из важнейших задач сахалинского правительства. С 1 апреля в регионе в пилотном режиме стартовал проект «Сахалинское долголетие». С сегодняшнего дня его участникам начали выдавать «Социальные карты сахалинца».

- «Социальная карта сахалинца» открывает новые возможности перед людьми старшего поколения. Пожилые островитяне должны знать - с выходом на пенсию жизнь может стать более активной и насыщенной, - отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

«Социальную карту сахалинца» могут получить пенсионеры в возрасте от 65 лет и старше. Как рассказала директор областного центра социального обслуживания населения Ольга Орлова, держатели карт смогут бесплатно посещать киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Каждый участник проекта в месяц может побывать на 20 таких мероприятиях.

- С момента реализации «Сахалинского долголетия» к нам присоединились уже более 200 человек. Желающих много, ежедневно в наш центр обращаются в среднем до 20 пенсионеров, - отметила Ольга Орлова.

Получая карту, сахалинка Валентина Кугаевская отметила, что у нее теперь появилась возможность чаще встречаться со знакомыми, вместе посещать интересные мероприятия. Предпочтение она отдает спорту.

- Я очень люблю движение, давно тренируюсь. Побольше бы таких инициатив, они дают людям здоровье и интересный досуг, - поделилась Валентина Кугаевская.

Получить «Социальную карту сахалинца» можно ежедневно по будням с 9 до 17 часов в отделении центра социального обслуживания населения в Южно-Сахалинске по улице Пуркаева, 80. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, а тем, кто желает участвовать в спортивных мероприятиях – обязательно справку об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу активнее расширять соцподдержку и снижать уровень бедности: речь идёт, в том числе, о помощи семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 млн рублей в год выросла сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам, введены единовременные выплаты для инвалидов I и II групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 млн рублей), единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий, появились компенсации для владельцев частных домов на приобретение дров. На новые меры соцподдержки из бюджета направят более 400 млн рублей.