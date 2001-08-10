В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта

В связи с проведением Всероссийской патриотической акции «Вахта памяти» 26 апреля в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Проезд закроют с 9.00 до 12.30 по восточной полосе ул. Горького в районе площади Славы по направлению с юга на север.

Также с 18.00 25 апреля до 12.30 26 апреля запрещена парковка личного транспорта с восточной и западной сторон площади Славы.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты.