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10:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске временно ограничат движение автотранспорта
В связи с проведением Всероссийской патриотической акции «Вахта памяти» 26 апреля в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Проезд закроют с 9.00 до 12.30 по восточной полосе ул. Горького в районе площади Славы по направлению с юга на север.
Также с 18.00 25 апреля до 12.30 26 апреля запрещена парковка личного транспорта с восточной и западной сторон площади Славы.
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты.
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