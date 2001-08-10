В Южно-Сахалинске владельцев незаконных объектов просят освободить землю
В Южно-Сахалинске продолжается работа по освобождению земельных участков от некапитальных (временных) объектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Департамент землепользования информирует владельцев объектов, используемых для хозяйственной деятельности, расположенных в районе жилого частного строения по адресу: село Дальнее, ул. Студенческая, 1а, о необходимости в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки.
В случае отказа данные объекты будут доставлены на охраняемую площадку на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина областного центра, 3-й км, район реки Маяковского). Если некапитальные объекты невозможно безопасно транспортировать, их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
К самовольно установленным объектам относятся временные объекты, которые обладают признаками некапитальности, не относятся к недвижимому имуществу, непрочно связаны с землей, размещены на земельных участках (землях), право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в установленном действующим законодательством порядке. К ним относятся ограждающие конструкции, гаражи, контейнеры и хозяйственные постройки.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, кабинет № 203, телефоны: 300-678 (доб. 2), 300-677 (доб. 2).
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