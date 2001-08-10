Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование
По поручению врио губернатора в этом году в Смирныховскую ЦРБ поступит новейшая лапароскопическая и эндоскопическая аппаратура, стерилизационно-моечная машина, аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, анестезиологический монитор и ряд других необходимых медикам приборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
- Мы должны в кратчайшие сроки изменить ситуацию в медицине. А без современного оборудования и профессиональных кадров добиться этого невозможно. Врачи Смирныховской ЦРБ давно ждут лапароскопическую стойку, и в этом году она появится в медицинском учреждении, - рассказал Валерий Лимаренко, посещая больницу.
По словам главного врача больницы Марины Здвижковой, такое оборудование позволит проводить сложнейшие хирургические операции на внутренних органах, не делая большие разрезы.
- С таким аппаратом наша больница сможет конкурировать с другими лечебными учреждениями Сахалина, принимать людей из соседних районов, где пока нет возможности оказывать медицинскую помощь такого уровня, - рассказала Марина Здвижкова.
Пополнится и автопарк лечебного учреждения. В декабре 2019 года для больницы закупят две санитарных машины и одну скорую помощь. Кроме того, в текущем году запланирован ряд ремонтных работ. В главном корпусе стационара и в инфекционном отделении установят новую вентиляционную систему, территорию ЦРБ благоустроят. Закончится капитальный ремонт амбулатории в селе Онор.
Марина Здвижкова рассказала Валерию Лимаренко о реализации кадровой политики в медучреждении. На сегодняшний день укомплектованность врачами в районе – более 92 процентов, средним медперсоналом – около 98 процентов.
- Мы ждем приезда двух новых медсестер. Ведутся переговоры с врачами - анестезиологом–реаниматологом и терапевтом, а также фельдшером скорой помощи. Летом, закончив обучение, будут трудоустроены врач–терапевт и фельдшер, - рассказала руководитель ЦРБ.
Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в 2 раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 млрд соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях, в ближайшее время запустится горячая линия для пациентов. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам; принято решение о росте «подъёмных» для материковых специалистов в 2 раза; выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
17:14 19 Апреля В Южно-Сахалинске второй городской конкурс хоровых коллективов завершился гала-концертом
17:31 19 Апреля В Южно-Сахалинске демонтируют две незаконно установленные торговые точки
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
- 17:29 22 Апреля Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?