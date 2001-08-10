Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование

По поручению врио губернатора в этом году в Смирныховскую ЦРБ поступит новейшая лапароскопическая и эндоскопическая аппаратура, стерилизационно-моечная машина, аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, анестезиологический монитор и ряд других необходимых медикам приборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

- Мы должны в кратчайшие сроки изменить ситуацию в медицине. А без современного оборудования и профессиональных кадров добиться этого невозможно. Врачи Смирныховской ЦРБ давно ждут лапароскопическую стойку, и в этом году она появится в медицинском учреждении, - рассказал Валерий Лимаренко, посещая больницу.

По словам главного врача больницы Марины Здвижковой, такое оборудование позволит проводить сложнейшие хирургические операции на внутренних органах, не делая большие разрезы.

- С таким аппаратом наша больница сможет конкурировать с другими лечебными учреждениями Сахалина, принимать людей из соседних районов, где пока нет возможности оказывать медицинскую помощь такого уровня, - рассказала Марина Здвижкова.

Пополнится и автопарк лечебного учреждения. В декабре 2019 года для больницы закупят две санитарных машины и одну скорую помощь. Кроме того, в текущем году запланирован ряд ремонтных работ. В главном корпусе стационара и в инфекционном отделении установят новую вентиляционную систему, территорию ЦРБ благоустроят. Закончится капитальный ремонт амбулатории в селе Онор.

Марина Здвижкова рассказала Валерию Лимаренко о реализации кадровой политики в медучреждении. На сегодняшний день укомплектованность врачами в районе – более 92 процентов, средним медперсоналом – около 98 процентов.

- Мы ждем приезда двух новых медсестер. Ведутся переговоры с врачами - анестезиологом–реаниматологом и терапевтом, а также фельдшером скорой помощи. Летом, закончив обучение, будут трудоустроены врач–терапевт и фельдшер, - рассказала руководитель ЦРБ.

Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в 2 раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 млрд соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях, в ближайшее время запустится горячая линия для пациентов. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам; принято решение о росте «подъёмных» для материковых специалистов в 2 раза; выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.