В селе Победино выделили земельный участок под строительство нового детского сада
В ходе рабочей поездки в Смирныховский район глава Сахалинской области посетил ряд важных социальных объектов. Особое внимание Валерий Лимаренко уделил вопросам строительства образовательных учреждений.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства области, в селе Победино руководитель региона обсудил с местными жителями вопрос строительства нового детского сада. Старое здание дошкольного учреждения «Звездочка» скоро придет в негодность. Последний раз капитальный ремонт здесь делали семь лет назад. Централизованное отопление и водопровод отсутствуют, воду работникам сада приходится привозить самостоятельно.
- Все, что возможно отремонтировать собственными силами, мы делаем сами. Стараемся поддерживать порядок и уют, но с масштабными проблемами нам не справиться, – рассказала заведующая детским садом «Звездочка» Инга Скоблик. – В детском саду не хватает площадей, отсутствует музыкальный зал, негде заниматься спортом. Поэтому нам просто необходимо новое помещение. Штат сотрудников полностью укомплектован, в учреждении занимается 38 детей.
По поручению врио губернатора в селе уже определен земельный участок под строительство нового детского сада. Он расположится напротив старого учреждения и будет рассчитан на 50 детей.
– Победино нужен новый детский сад, причем это должно быть современное учреждение со всем необходимым для обучения и физического развития детей. Строительство начнется в 2020-2021 годах, завершиться – в 2022-2023 году, – отметил Валерий Лимаренко.
Появится в ближайшие годы в районе и новая школа. Современное здание на 910 мест уже строится в поселке Смирных.
- Школа будет большая, мы уже заложили фундамент и выстроили корпус. Внутри планируем разместить учебные классы, три спортивных зала, огромный конференц-зал, столовую на 485 человек, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Андрей Залпин. – Строительство начали в августе прошлого года. На этот сезон все поставленные задачи нами выполнены. На объекте работает 50 человек, отставаний по графику нет. Нет и случаев нарушений безопасности.
Как отметил глава области Валерий Лимаренко, важный социальный объект планируют сдать в январе 2021 года. Новое образовательное учреждение должно решить проблему нехватки школьных мест, что позволит ликвидировать в районе вторую смену.
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