Южно-сахалинские учреждения и организации зовут формировать информационную базу
В целях создания комфортной среды для социальной, профессиональной и культурной самореализации граждан общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» приглашают государственные органы управления, учреждения и организации Южно-Сахалинска рассказать о текущих направлениях развития в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Информацию о лучших практиках региональных и муниципальных органов управления по повышению качества образования, о дополнительных мерах, направленных на внедрение инновационных медицинских технологий, методов профилактики, диагностики и лечения, увеличение спектра предоставляемых медицинских услуг, о преобразованиях в сфере транспортной инфраструктуры, строительстве жилья и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и прочем можно направлять в редакцию Всероссийского информационного народного портала «Околица» https://okolitsa-info.ru/ по электронной почте gov-inform@mail.ru.
В процессе формирования информационной базы «Околица» рядовые граждане получат возможность высказывать свое мнение о работе учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели эффективности развития своего региона или муниципального образования, а также публиковать отзывы о качестве предоставляемых на местах услуг. Перспективные проекты и программы федерального и регионального значения формируются в рубрике «Будь в курсе» https://okolitsa-info.ru/category/bud-v-kurse/.
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