В городском парке Южно-Сахалинска появились сразу четыре муниципальных аттракциона
Муниципальный парк аттракционов пополнился сразу четырьмя новинками. Сейчас идет подготовка площадок под новые точки притяжения для детей и взрослых. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Как рассказал директор учреждения Виктор Калюжный, существующие в парке аттракционы частные, являются собственностью предпринимателей, которые ведут свою деятельность на территории парка. В муниципальной собственности был только один - «Гусеница».
- В прошлом году благодаря поддержке областной и городской администраций удалось решить вопрос с финансированием покупки четырех современных экстремальных и семейных аттракционов: «Биоробот», «Микс», «Летающие слоны» и «Колобок». Они уже на Сахалине, часть завезена на территорию парка и монтируется. К началу сезона их начнут эксплуатировать. Также мы намерены развивать наш круглогодичный зал «Электрон», - отметил Виктор Калюжный.
Закупленное оборудование имеет гарантии от производителей, пусконаладка будет выполнена сертифицированными специалистами. И уже 25 мая, в день открытия летнего сезона в парке, аттракционы будут ждать посетителей.
Вместе с тем предприниматели активно готовят существующие аттракционы: обновляют краску, проверяют механизмы, благоустраивают территорию после зимы.
Как дополнили в дирекции парка, в этом году начнется монтаж фундамента для 55-метрового колеса обозрения со световым оформлением. Эта современная конструкция будет всепогодной, с 24 кабинами, оснащенными системой климат-контроля. Окончательно смонтировать ее должны в следующем году. К слову, существующее колесо обозрения (22 метра высотой) тоже частное и давно эксплуатируется.
Что касается ценовой политики на частные и муниципальные аттракционы, то она останется на уровне прошлого года. Цена билета на карусели, по словам сотрудников парка, не превышает 200 рублей. Как отмечают предприниматели, действующие тарифы существуют с 2017 года и в этом году они изменяться не будут. При этом для отдельных категорий детей и семей предусмотрены льготы, и они, если позволяют возраст и физическое здоровье ребят, пользуются услугами парка развлечений бесплатно. Дети до 5 лет на колесе обозрения также катаются бесплатно. Кроме того, для организованных коллективов социально-реабилитационных учреждений для детей также проводятся тематические праздники со свободным входом на развлечения.
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