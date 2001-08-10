Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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14:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Контактный уголок Сахалинского зоопарка переходит на летний режим работы

Контактный уголок Сахалинского зоопарка переходит на летний режим работы. Теперь пообщаться с питомцами контактного зоопарка можно в период со вторника по воскресенье с 11:00 до 16:00, перерыв с 13:00-14:00, санитарный день понедельник. Как сообщили ТИА «Острова»  в учреждении, контактный зоопарк сейчас находится на площадке напротив вольера кошачьих. 

Билеты можно приобрести в кассе зоопарка.

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