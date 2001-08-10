Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2
Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2. Трагедия, произошедшая сегодня ночью в Томаринском районе, унесла жизни троих человек, еще пятеро пострадало.
- Семьям погибших и пострадавшим важно оказать всю необходимую помощь, и я рассчитываю, что в этом вопросе компании, которые участвуют в строительстве объекта, не останутся в стороне. Пострадали люди, - отметил Валерий Лимаренко. - Я поручил исполняющему обязанности председателя областного правительства Владимиру Сидоренко выехать в Томаринский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, и понять, чем можно помочь людям.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, среди пятерых пострадавших при пожаре – один сахалинец. Еще четверо - жители других городов страны: Челябинска, Астрахани, Стерлитамака, Оренбурга. Все они получили отравление продуктами горения.
- Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, – рассказала главный врач Томаринской больницы Ольга Егорова. - Четверо граждан госпитализированы в хирургическое и терапевтическое отделения больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим обеспечен особый уход. Еще один гражданин направлен на амбулаторное лечение.
В случившемся уже разбираются компетентные органы. Областные власти прорабатывают вопрос оказания адресной помощи пострадавшим во время пожара.
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