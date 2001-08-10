В рамках конкурса «Учитель года-2019» островные педагоги провели мастер-классы
Сегодня, 25 апреля, во втором туре областного конкурса «Учитель года» десять финалистов провели свои мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Каждому лауреату было необходимо индивидуально, самостоятельно представить свой педагогический опыт, используемые в работе технологии, методики, приемы, показать стиль работы с учениками, продемонстрировать лучшие профессиональные и личностные качества.
- Это конкурсное испытание показывает методическое мастерство учителя, глубину понимания содержания своего предмета и общего контекста образования, умение донести свои мысли до коллег в яркой и доступной форме, - рассказывает первый заместитель министра образования, председатель предметного жюри Светлана Мирова. - Немалую роль играет способность к импровизации и умение удивить аудиторию, что показывает качество индивидуальных творческих находок, артистизм и коммуникационную культуру педагога.
Судейская коллегия конкурса отметила, что все участники отлично справились с заданием. Интересными и полезными были выступления всех педагогов. Мастер-классы получились очень яркими, творческими, информативно насыщенными и запоминающимися. Впереди у конкурсантов осталось еще три этапа - «Классный час», «Образовательный проект» и «Разговор с министром».
Как сообщалось ранее, конкурс профессионального мастерства работников сферы образования проходит в островном регионе уже в 29 раз. В этом году в нем принимают участие 18 педагогов из 12-ти районов Сахалинской области. Среди участников учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физической культуры, информатики, биологии, технологии, учитель-логопед, воспитатели. Имя лучшего учителя года назовут на торжественной церемонии закрытия 30 апреля.
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