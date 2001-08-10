Валерий Лимаренко провел трехчасовую встречу с жителями Смирных

В завершение рабочей поездки в Смирныховский городской округ глава Сахалинской области встретился с жителями в районном центре досуга. Прозвучало почти полсотни актуальных вопросов – о строительстве жилья и социальных объектов, проблемах в медицинской сфере, мерах соцподдержки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

Большинство жителей района волнует переселение из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в районе 46 тысяч квадратных метров жилфонда с высокой степень износа. В аварийных домах проживает более 2200 человек.

– Жилищную проблему вначале я видел как трудную, но не как экстренную. Потом жители разных районов начали приглашать меня в дома, которые по бумагам не являются аварийными, а на самом деле жить там невозможно и, более того, опасно. Сейчас мы в срочном порядке обследуем весь проблемный жилфонд и в ближайшие годы переселим всех нуждающихся людей, – сказал Валерий Лимаренко.

Уже определены земельные участки под строительство. 85 семей переедут в пятиэтажку по улице Западной в Смирных. Новые дома появятся на улицах Ленина и Центральной в районном центре, а также в селах Буюклы, Онор, Рощино, Победино и Первомайск.

Жители малых населенных пунктов также обратились к врио губернатора с просьбой предоставить им новые квартиры. На сегодняшний день только 56 семей проживают в четырех селах: Пильво, Кошевое, Орлово и Ельники. Люди зарегистрированы либо в разрушенных домах, либо в жилфонде немуниципальной собственности. Поэтому расселить их в рамках действующих программ было невозможно. Эта проблема поднималась еще с 2015 года. Теперь решение найдено – во втором квартале этого года вступит в силу областной закон, который позволит закрыть квартирный вопрос для жителей неперспективных сел. Им будет предоставлено жилье в других населенных пунктах островной области.

Ряд вопросов на встрече с главой региона коснулся отрасли здравоохранения. Вера Крюкова поделилась, что экстренные медицинские службы в районе не могут оказать помощь.

– У меня давление нередко 220 бывает. Неотложка приезжает, а там нет никаких лекарств. Иной раз просто капают физраствор, – рассказала жительница Смирных.

– Давайте вместе с главным врачом и проверим лекарственное обеспечение. Беру этот вопрос под личный контроль. У правительства региона есть ресурсы, чтобы сахалинцы и курильчане получали качественное медицинское облуживание. А если у вас возникают проблемные вопросы по части здравоохранения, вы можете поделиться ими по телефону горячей линии «1-300», – напомнил Валерий Лимаренко.

За время общения с жителями глава региона помог решить еще одну медицинскую проблему Нине Береговой. Пенсионерке компенсируют затраты на покупку дорогостоящего лекарства.

Другая проблема, которые подняли жители района, – несанкционированные свалки. Это случается из-за отсутствия площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов. Как рассказал глава городского округа Егор Белобаба, уже проведен аукцион, в конце мая – начале июня будет установлено 350 контейнеров. Кроме того, разработан проект полигона для твердых бытовых отходов. Объект планируется ввести в 2021­­-2022 году.

Жительница Рощино на встрече с главой региона пожаловалась на высокую стоимость дров. Как пояснила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова, с этого года расходы на покупку твердого топлива компенсируют всем сахалинцам, которые проживают в домах без централизованного отопления, независимо от доходов семьи. Норматив – 16 кубометров дров и 6 тонн угля.

Проблемы с выплатой субсидии в Смирныховском районе возникли из-за сложностей с оформлением справок у глав поселковых советов. На следующей неделе и после майских праздников специалисты министерства соцзащиты приедут Рощино, Первомайск, Онор, Победино и на местах соберут все необходимые документы. В мае все жители получат компенсацию за приобретенные дрова и уголь.

Смирныховцев также волновало спортивное будущее их района.

– Нам еще три года назад обещали построить лыжную базу. А дети до сих пор тренируются в ветхом деревянном здании, – поделилась Галина Шпилина.

Во время рабочей поездки Валерия Лимаренко решение по этому вопросу было принято. Из областного бюджета выделят средства на проектирование, окончание строительства запланировано на 2021 год. Там будут обустроены не только лыжные и лыжероллерные трассы, но и трассы для мотокросса.

Кроме того, к 2022 году в Смирных появится универсальный спортивный комплекс с бассейном. Уже найден земельный участок в центре поселка, инвестор-застройщик готов приступить к работе.

– Очень довольна, – поделилась своими впечатлениями после встречи жительница Смирных Надежда Гурова. – Услышала все, что меня интересовало. Самое главное – что «аварийщиков» переселят и в больнице порядок наведут.