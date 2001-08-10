Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы

Южносахалинцев приглашают принять участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, в своих проектах горожанам в возрасте от 14 до 35 лет необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Там же можно ознакомиться с условиями участия в нем.

Конкурс проводится для молодежи Российской Федерации, а также других государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).