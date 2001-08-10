Предприятиям Южно-Сахалинска напоминают о правилах перевозки мусора и сыпучих грузов
Специалисты департамента общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска продолжают ежедневный мониторинг соблюдения Правил благоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В рамках сегодняшней инспекции сотрудники проверяли соблюдение пункта 5 части 11 статьи 29 Правил благоустройства. Согласно ему, на всей территории городского округа запрещается просыпание мусора и различных сыпучих грузов на дороги при их транспортировке. Грузы, при перевозке которых существует угроза просыпания, должны перевозиться с укрытием, предотвращающим его просыпание. Соблюдение указанных правил обязательно для всех физических и юридических лиц. За неисполнение требований предусмотрена административная ответственность.
В административной комиссии города Южно-Сахалинска сформирована практика рассмотрения административных дел по данным видам нарушений. По итогам сегодняшних проверок сформированы необходимые документы для рассмотрения и привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших требования транспортировки грузов.
Сообщить о фактах нарушений Правил благоустройства можно и горожанам. Информация принимается на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и по телефону 300-809 (доб. 4, 8) в рабочие часы.
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