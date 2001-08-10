В Южно-Сахалинске состоялась генеральная репетиция торжественного развода караулов пожарно-спасательного гарнизона
В Южно-Сахалинске на площади Победы парадные расчёты пожарно-спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Сахалинской области и кадетской школы провели заключительную репетицию церемонии торжественного развода караулов.
Торжественный марш подразделений продолжился парадом пожарно-спасательной техники. После нескольких повторений предстоящего развода, сопровождавшегося музыкой военного оркестра, руководителям подразделений обозначили элементы строевой подготовки подчинённого личного состава, нуждающиеся в закреплении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
«30 апреля пожарной охране России исполнится 370 лет. Чтобы этот юбилей остался в памяти пожарных, членов их семей и жителей Южно-Сахалинска, в преддверии праздника было принято решение провести мероприятие, подобного которому в островном регионе ещё не было – торжественный развод караулов пожарно-спасательного гарнизона. Сегодня прошла генеральная репетиция, а сам торжественный развод состоится 27 апреля. Уровень подготовки личного состава позволяет быть уверенным, что мероприятие пройдёт в точном соответствии с планом», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Найдёнов
В преддверии 370-летия пожарной охраны России на площади Победы пройдёт торжественный развод караулов пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, будет открыта выставка пожарно-спасательной техники, а дети смогут почувствовать себя в роли пожарных, побывав за рулем пожарной машины и поразив мишень струёй воды из настоящего пожарного ствола.
В первой части мероприятия перед строем сотрудников Федеральной противопожарной службы и учащихся кадетской школы пронесут Знамя Главного управления. После приветствия начальника Главного управления, к огнеборцам с поздравительными словами обратятся представители органов власти. Прохождение торжественным маршем продолжится проездом пожарной и спасательной техники. Все действия будут сопровождаться музыкой военного оркестра Министерства обороны.
Вторая часть праздника включает в себя выставку пожарной техники различных ведомств и конкурсы для детей. На выставке, помимо автоцистерн, будут представлены: автолестница, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль, лесопожарный трактор, мотоциклы, квадроцикл, бронированный лафетный ствол. На площадке рядом с выставкой огнеборцы сделают показательное прохождение одного из этапов функционального пожарно-спасательного силового многоборья. После этого возможность испытать свои силы будет предоставлена всем уверенным в себе гостям. Если позволит погода, для детей (в дополнение к другим состязаниям) будет проведён конкурс рисунков на асфальте на тему пожарной безопасности. Победителей и активных участников ждут призы.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска побывать на этом зрелищном и познавательном празднике. Вход свободный. Мероприятие начнётся в 11.00 и продлится до 14.00.
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