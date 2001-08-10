Восемь тысяч южносахалинцев вышли в четверг на уборку города
В Южно-Сахалинске прошла генеральная уборка в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Силами более 8 тыс. человек с улиц областного центра убрано порядка 1000 кубометров мусора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Во второй половине дня на уборку улиц, дворовых территорий, а также общественных пространств, вышли сотрудники администрации областного центра, учреждений и предприятий города, представители общественных организаций и объединений. К уборке присоединились и коллективы общеобразовательных учреждений.
По словам начальника отела по управлению территорией планировочного района Новоалександровск Сергея Замотаева, сегодня для уборки планировочного района было определено три участка. Так, мусор убрали на месте будущего сквера, работы на котором начнутся в нынешнем году.
Также активно велась уборка на берегу реки Красносельской. Молодая мама Екатерина Корина присоединилась к субботнику во время прогулки с ребенком:
- Мы, как местные жители, обязаны заботиться о чистоте и красоте нашего района.
В ходе субботника вывезен мусор, скопившийся в районе пер. Школьный, на берегу реки Еланька. Как рассказал представитель департамента городского хозяйства Евгений Мерзликин, на этом месте регулярно происходит несанкционированный сброс мусора жителями частного сектора. С начала этого года регулировать этот вопрос должен региональный оператор. Однако договоры на вывоз ТКО многие собственники земельных участков до сих пор не заключили. Поэтому мусор вывезен силами администрации в рамках субботника.
Городской парк также присоединился к акции «Зеленая весна». Здесь сотрудники учреждения совместно с работниками культуры провели уборку территории. Северную часть парка очистили от прошлогодней листвы и сухих веток. Особое внимание уделили детскому городку.
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