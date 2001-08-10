В Сахалинской области увеличили поставки яиц в отдаленные районы. Ранее Валерий Лимаренко обозначил задачу – обеспечить сахалинцев и курильчан качественной и свежей продукцией местного производства. Проблему нехватки куриных яиц уже поднимали жители на встрече с главой региона в Березняках.

После этого были оперативно налажены поставки свежей местной продукции не только в пригород Южно-Сахалинска, но и в северные районы, и на Курильские острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

- Очень важно, чтобы на прилавках магазинов в районах области всегда была свежая и качественная местная продукция. Вдвойне важно это в преддверии праздников, таких как Пасха, – отметил Валерий Лимаренко.

Увеличены объёмы поставок яиц в отдаленные районы региона: Охинский, Ногликский, Смирныховский, а также на Курильские острова.

- Задачу, которую поставил глава области, выполняем. Скоро будет отмечаться один из самых главных православных праздников. Уверена, яиц хватит всем жителям, – отметила Ирина Шикаева, начальник коммерческого отдела АО «Птицефабрика Островная».

В достаточных объемах на островном рынке сегодня и куриное яйцо, привезенное с материка. Товар проходит обязательную электронную ветеринарную сертификацию, что гарантирует безопасность продукта для потребителя.

По поручению врио губернатора в регионе продолжают наращивать собственное производство сельхозпродукции. Так, в первом квартале 2019 года на островах получено 31,6 миллиона штук яиц. Это почти на 4 процента больше, чем годом ранее.