В Сахалинской области усилят безопасность в майские праздники
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В числе основных обсуждались вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в период майских праздников.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, с 30 апреля по 11 мая силовые органы области переходят на усиленный режим службы. На обеспечении правопорядка и общественной безопасности в праздники будут задействованы более 1 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, представители частных охранных организаций и добровольных народных дружин.
- С 1 по 9 мая в каждом районе пройдут демонстрации и гуляния, чествование ветеранов, возложение цветов к памятникам и мемориальным комплексам, акция «Бессмертный полк». Все они соберут большое количество людей и должны пройти на высоком уровне, без происшествий. Всем службам важно работать максимально оперативно и слаженно, - отметил Валерий Лимаренко, открывая заседание.
Особое внимание решено уделить мерам безопасности в местах массового скопления граждан. В целях обеспечения правопорядка в областном центре будут задействованы камеры видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город».
На заседании также обсудили вопросы антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, обеспечения безопасности регионального топливно-энергетического комплекса, а также меры по реализации в Сахалинской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
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