В Южно-Сахалинске прочтут стихи поэтов-фронтовиков

Творческий вечер «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и творчеству поэтов-фронтовиков Александра Мандрика и Бориса Репина, пройдёт в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 8 мая в 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Александр Мандрик во время войны был миномётчиком. В составе десантных войск в 1945 году освобождал Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов. События, связанные с военной службой поэта, нашли отражение в его стихотворениях.

Творчество Бориса Репина, участника Великой Отечественной войны, – правдивый поэтический дневник солдата и поэта. Суровые солдатские будни отражены с непогибшей на войне нежностью, чувством братства и преданностью Родине.

На литературно-музыкальном вечере прозвучат песни в исполнении солиста Сахалинской филармонии Сергея Савельева, барда Павла Гаврикова.

Также будет работать свободный микрофон.

Вход свободный. Справки по телефону 43-65-09.