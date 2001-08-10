Областные профсоюзы приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска принять участие в первомайском шествии
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов приглашает членов профессиональных союзов, трудовые коллективы предприятий, работников и работодателей, жителей и гостей г. Южно-Сахалинска, сахалинцев и курильчан 1 мая 2019 года принять активное участие в шествии и мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в организации.
На сегодняшний день областным профобъединением совместно с региональным правительством утвержден и выполняется План подготовки и проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню Весны и Труда, а также согласован порядок формирования колонн трудовых коллективов предприятий и организаций, которые примут участие в традиционном народном шествии в г. Южно-Сахалинске 1 мая текущего года. Всестороннюю помощь в организации и проведении первомайских мероприятий профсоюзной стороне оказывает и администрация областного центра.
В текущем году, как и в предыдущие годы, участники праздничного шествия будут разделены на две колонны, которые из разных точек г. Южно-Сахалинска одновременно начнут движение по направлению к площади Ленина, и объединятся около здания городской администрации.
Формирование колонн трудовых коллективов, граждан, участвующих в шествии в областном центре, будет происходить 1 мая с 10.00 до 10.30 по местному времени. Центральная колонна берет свое начало на перекрестке Коммунистического проспекта и ул. Чехова (около здания ПАО «Сахалинэнерго»). Место сбора Южной колонны – перекресток ул. Ленина и ул. Поповича (у супермаркета «Первый»).
Шествие продлится с 10.30 до 11.00, после чего у здания администрации г. Южно-Сахалинска состоится митинг, а на различных площадках островной столицы начнутся праздничные развлекательные мероприятия.
Сахалинским областным союзом организаций профсоюзов организована работа «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения первомайских мероприятий в г. Южно-Сахалинске (контактные телефоны: (4242) 72-72-44, 72-72-29).
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